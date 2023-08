ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno ritrovato una minorenne che da tre giorni si era allontanata dalla sua abitazione in Belgio della quale la madre aveva denunciato la scomparsa. La famiglia, originaria di Trapani e residente in Belgio, dopo la scomparsa della ragazza ha subito attivato le ricerche non tralasciando la possibilità che la minorenne sarebbe potuta giungere a Trapani visto che è un posto a lei conosciuto e dove avrebbe potuto trovare l’appoggio di qualche parente o amico. A seguito delle ricerche durate tre giorni i Carabinieri, unitamente allo zio che disperato si era rivolto a loro, l’hanno rintracciata in centro storico a Trapani nei pressi del Lazzaretto. Constatate le buone condizioni di salute e dopo aver avvisato i genitori, la giovane è stata affidata allo zio materno (fratello della madre) in attesa dell’arrivo dal Belgio della famiglia.

AUTORE. Redazione