Dopo una lunga pausa non voluta e tanto sofferta, il Re Letturino torna ad incontrare i suoi piccoli cortigiani per passare con loro attraverso storie, immagini, parole e sentimenti! E questa volta, l’incontro avverrà nella piazza antistante la corte, sotto il cielo speriamo clemente di questo inizio ottobre.

Con questa iniziativa di lettura, ancora una volta, diretta a bambini ma anche e soprattutto agli adulti loro genitori e non, dal titolo “Gli animali ci insegnano”, le storie delle nostre pagine avranno come protagonisti gli animali che in fatto di “umanità” spesso si presentano a noi umani come esempi da seguire e modelli da imitare.

Sperando di vedervi arrivare numerosi ma sempre in sicurezza (mascherina e distanziamento vanno rispettati), la piazza di Re Letturino si aprirà per voi sabato 10 ottobre, alle ore 16.30.



Comunicato Stampa

La Corte di Re Letturino