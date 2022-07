ASCOLTA L'ARTICOLO

Torna finalmente fruibile la piazza in legno di Marinella di Selinunte. Il Comune, settimane addietro, aveva dato incarico a una seconda ditta per fare alcuni lavori di messa in sicurezza rispetto a ciò che la prima azienda aveva realizzato. Insomma, secondo quanto si è appreso da ambienti comunali, l’azienda commissionaria del lavoro non li avrebbe svolti secondo le indicazioni fornite dal progettista. Da qui la necessità di ricorrere a una seconda ditta per una migliore sistemazione. A finanziare l’intervento è il FLAG “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Il Comune, di comune accordo con l’ente finanziatore, hanno stabilito che ulteriori interventi da eseguire, verranno compiuti a fine stagione estiva. Intanto ora selinuntini e turisti potranno godere della passeggiata in legno.

AUTORE. Redazione