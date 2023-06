Pedalare tra le colonne, fermarsi ad ammirare il tempio ascoltandone la spiegazione in cuffia, e proseguire immergendosi in una natura prorompente: Selinunte è il primo parco archeologico siciliano a scommettere sul cicloturismo, costruendo percorsi specifici adatti agli amanti delle due ruote; e la prima esperienza, due settimane fa, è andata benissimo, apprezzata dal “prof influencer” Vincenzo Schettini, in bici tra i templi.

Ora siamo al secondo appuntamento ideato dal Parco con CoopCulture: sabato prossimo (17 giugno), si potranno inforcare le biciclette con le audio guide, in maniera da godere profondamente del verde attorno, ma anche scoprire l’intero parco lungo sentieri meno battuti. Selinunte, che con i suoi 270 ettari è tra i siti archeologici più grandi del Mediterraneo, possiede un ambiente talmente incontaminato che persino l’ape nera ha deciso di viverci indisturbata.

In sella alle bici, si percorrerà il sentiero che condurrà alla collina orientale, con il maestoso tempio E, e i resti dei templi F e G, oltre alle gigantesche macchine in scala 1:1, della mostra “Ars Aedificandi” di MondoMostre, riproduzioni fedeli dei macchinari utilizzati nei cantieri greci. Le bici proseguiranno verso il Baglio Florio, si potrà visitarlo oppure raggiungere subito l’Acropoli. Immersi nella macchia mediterranea, si attraverserà l’antico alveo del fiume Cottone – la sua foce era il porto della città – e dopo una breve salita, ecco l’Acropoli. Lasciate le bici, i visitatori potranno scoprire dall’alto il mare e la bellissima spiaggia di Selinunte, per poi proseguire a piedi a ridosso della possente cinta muraria che cingeva gran parte dell’acropoli – un percorso inedito anche per chi il Parco lo conosce bene – ed arrivare a porta Nord, il principale punto di accesso alla città, per entrare nell’area archeologica dell’abitato punico e dei templi C, D, A, O. In bici si ritornerà all’ingresso. Ticket: 24 euro compreso il noleggio di bici e audioguide, oltre al biglietto di ingresso al Parco. Solo dieci le bici disponibili.

Questo fine settimana cadono anche le Giornate mondiali dell’archeologia, occasione ghiotta per scoprire il Parco: per chi sceglie di camminare o preferisce le navette ecologiche, ecco disponibile sia venerdì che sabato e domenica alle 11 la passeggiata tra i templi, fino alla collina orientale, meravigliandosi di fronte al Tempio E, poi all’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e al Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre, poi fino al Baglio Florio (ticket 10 euro). Se invece si vuole seguire l’archeologo che racconterà il Parco, ecco una visita specifica sia sabato che domenica, alle 12 (ticket 7 euro); e infine, il percorso ancora più approfondito tutti i giorni (fino a domenica, poi dal 20 giugno) alle 10: “Selinunte highlights”, itinerario bellissimo e suggestivo, che include sia la Collina Orientale con i templi, il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. (ticket: 15 euro).

Giorni, orari e biglietti su www.coopculture.it

AUTORE. Redazione