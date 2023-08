ASCOLTA L'ARTICOLO

Si svolgerà il 30 e 31 agosto a Gibellina la sesta Notte Gialla – Festival del Melone Giallo, che negli anni ha portato migliaia di turisti a visitare la città belicina, nota per la ricchezza artistica e per le attività culturali. Non solo arte ma la valorizzazione di una delle peculiarità produttive del territorio caratterizza questo appuntamento, che quest’anno ritorna in occasione di una delle più antiche, sentite ed importanti feste gibellinesi: la Fiera della Festa della Madonna delle Grazie. Le attività locali prepareranno piatti a base di melone giallo, ci sarà la “CASA DEL GELATO AROMITALIA” a cura di gelateria Mozart e il villaggio enogastronomico co grigliate live, busiate, street food e prodotti tipici. Sul palco mercoledì 30 si esibiranno gli Shakalab, uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama reggae italiano.

Il 31 sarà il turno di Neja, cantautrice che ha al suo attivo numerosi cd, singoli e videoclip, soprattutto di musica dance, con partecipazioni a Un disco per l’estate, Festivalbar e The voice of Italy. A completare la serata di giovedì il concerto live di Daria Biancardi, che nel 2020 ha sbaragliato i rivali vincendo la puntata speciale del Talent di Canale 5 All Togheter Now, e la musica dance di Claudia Giannettino, la dj che si è classificata seconda nella categoria Miglior Woman dj 2022 ai Dance Music Award, gli “oscar” della musica dance. Durante le due giornate verranno proposti tour guidati, su prenotazione, per le vie di Gibellina Museo en plein air per ammirare oltre alle numerose opere d’arte e sculture di forte attrattiva di livello nazionale e internazionale anche le stampe di grande formato, mostre outdoor, proiezioni e installazioni di Gibellina PhotoRoad, un festival di fotografia unico e visionario pensato site-specifico per la città belicina.

“Il ritorno de La Notte Gialla” dichiara il Sindaco, Salvatore Sutera “è veramente importante e mostra come tutta la cittadinanza di Gibellina sia coesa al fine di valorizzare uno dei prodotti peculiari del territorio“ “La notte Gialla si propone come iniziativa culturale, artistica, enogastronomica, sociale e di promozione della nostra città”, che conclude un importante programmazione estiva ricca di presenze turistiche. aggiunge l’Assessore al Turismo e attività produttive Matteo Fontana. Durante la serata sarà possibile degustare rivisitazioni a base di melone giallo dei piatti tipici della tradizione locale. Ad arricchire le serate esibizioni di artisti di strada, villaggio degli hobbisti, estemporanee di pittura e naturalmente la tradizionale Fera.

