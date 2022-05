ASCOLTA L'ARTICOLO

Fede e folcrore, pietà popolare e devozione antica per la Santa dei “casi Impossibili”. Il prossimo 22 maggio ritorna a Castelvetrano l’attesa processione in onore di Santa Rita che dopo due anni di sospensione dovuti al tempo di pandemia , che non ha fermato però i numerosi devoti che anche nel periodo di emergenza si sono recati a venerare la Santa dei “Casi Disperati”. La festa religiosa sarà introdotta da una serie di celebrazioni liturgiche presso la chiesa della Madonna della Salute, legata tradizionalmente al culto Ritiano essendo sede di un antico convento agostiniano fin dal 1624. Si inizia con il Triduo di preparazione che inizia Giovedì 19 maggio dove al termine della Celebrazione Eucaristica alle ore 17.30 avverrà la tradizionale “Scinnuta” del simulacro della Santa, con la partecipazione dei tamburinai “Scrusciu di Sicilia” di Castelvetrano. Venerdì 20 maggio alle ore 17.00 verrà recitata la corona di Santa Rita e alle ore 17.30 la Celebrazione Eucaristica della seconda giornata di Triduo. Sabato 21 maggio alle Ore 17.30 – oltre alla recita della Corona di Santa Rita e alla Santa Messa – alle ore 18.30 avverrà la celebrazione solenne del Transito di Santa Rita: il momento spiritualmente più coinvolgente della serata perché rievoca il momento della morte di Santa Rita, il rito si concluderà con la venerazione dalla Sacra Reliquia e la Benedizione delle Rose. Mercoledì 22 Maggio, è la giornata dedicata alla memoria dedicata alla “Patrona dei Casi Impossibili” alle ore 11.00, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal parroco di Maria SS. della Salute, don Rino Randazzo, con la benedizione delle Rose, mentre alle ore 18.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica al termine della quale seguirà la processione del Simulacro di Santa Rita per le vie della Città, con la partecipazione dei Tamburi “Scrusciu di Sicilia”. Al rientro in Chiesa avverrà la benedizione delle Rose e del pane di S. Rita che verrà distribuito ai fedeli. Domenica 5 giugno invece sarà la volta del Corteo Storico sulla vita della Santa giunto alla sua 20º edizione di cui si darà conto in altro comunicato da parte del comitato organizzatore.

AUTORE. Redazione