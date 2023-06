ASCOLTA L'ARTICOLO

Rita Mattei, per la prima volta in Sicilia, sarà l’ospite del nuovo appuntamento del “PalmosaFest” di venerdì 23 giugno, ore 18,30, all’ex Convento dei Minimi a Castelvetrano. La Mattei, giornalista Rai, ha realizzato inchieste, reportage, dossier su mafia, camorra e ’ndrangheta. La giornalista presenterà il suo libro “Ninna nanna. Una storia d’amore e di mafia”. Interverranno: il sindaco Enzo Alfano, Nadia Furnari, vice presidente dell’associazione antimafie “Rita Atria” e Graziella Proto, direttrice della testata “Le Siciliane”. Modera Bia Cusumano, presidente dell’associazione “PalmosaKore”. Letture a cura di Sonia Giambalvo e interventi musicali a cura di Enza Ienna (soprano) e Rosario Guzzo (musicista).

Il libro racconta di Carmelina, una donna giovane, bella, forte, moglie del numero 2 di Cosa Nostra, cresciuta a pane e mafia: era mafioso suo padre, lo sono i suoi fratelli, suo marito. Le stragi che negli anni Novanta sconvolgono Palermo e l’Italia intera la costringono a riflettere sulla vita, sul dolore, sui lutti, sul codice d’onore, la vendetta, l’omertà. Il pentimento del fratello Alessandro, primo “sbirro” dei corleonesi, è un disonore per la famiglia. E una condanna: il tradimento si paga con la vita. Sarà un massacro. Per Carmelina niente sarà più come prima e, seguendo il consiglio di un bizzarro parrino, comincia a scrivere. Pagine che legge, rilegge e poi distrugge, per non lasciare pericolosi pizzini in giro.

