Si è appena conclusa la Convention 2020 di WELCOME travel, uno dei più importanti network per agenzie di viaggi in Italia. Ancora una volta l’agenzia castelvetranese Citypass Travel si è distinta, come ormai da tempo ci ha abituati, raggiungendo quest’anno un risultato incredibile, storico e mai registrato nelle nostre zone.

Giacomo Bua, direttore tecnico dell’agenzia, ha ricevuto il premio a Napoli, in presenza del sindaco De Magistris. Un prestigioso riconoscimento per Citypass Travel, prima agenzia del sud Italia per il market share, ovvero per la scelta di operatori legati al gruppo WELCOME, che hanno come prerogativa la qualità. prima agenzia del sud Italia per il market share, ovvero per la scelta di operatori legati al gruppo WELCOME, che hanno come prerogativa la qualità.

L’obiettivo della Citypass travel è indirizzare i propri clienti a scelte senza compromessi, garantendo sempre il massimo, che rappresenta una delle mission dell’agenzia Castelvetranese. Per i ragazzi della Citypass Travel una standing ovation da parte di quasi 1000 partecipanti giunti da tutta Italia.

Ancora una volta, la Citypass travel dimostra come si può fare impresa anche in un paese martoriato come il nostro; siamo davanti ad una realtà che sta segnando traguardi nazionali dando lustro alla città .