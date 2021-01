Anche l’anno appena trascorso è risultato ampiamente positivo sia per i risultai raggiunti che soprattutto per le grandi difficoltà affrontate a causa della diffusione della pandemia da coronavirus. Il numero complessivo delle sacche donate in Avis Castelvetrano è stato di ben 1145;1134 di sangue intero e 11 di plasma, con un incremento seppur leggero rispetto all’anno precedente.

Il tutto in condizioni molto difficili determinate dalla crisi sanitaria e sociale che ha sconvolto la vita di tutti, donatori e donatrici comprese.

“dobbiamo dare atto che la risposta alle esigenze sanitarie ,che non sono certo diminuite con la diffusione della Sars Cov 2, hanno trovato nella meravigliosa platea dei donatori un generoso concreto riscontro ” dichiara il presidente Salvatore Stuppia. e continua…

“da parte nostra abbiamo in tutti i modi assicurato fin dall’inizio le condizioni per una donazione in sicurezza e con spirito di sacrificio abbiamo posto in essere tutte le procedure affinché non si corresse il rischio di un contagio da Coronavirus e ci siamo riusciti.

Tra l’altro abbiamo attuato, per un periodo di tempo purtroppo limitato, uno screening sierologico sui donatori e in ultimo abbiamo fortemente richiesto ,col supporto di Avis Provinciale e Regionale che gli operatori e gli stessi donatori possano accedere al più presto alla somministrazioni delle dosi vaccinali.”

Il 17 gennaio 2021 l’Avis di Castelvetrano riprende la propria attività con rinnovato vigore e con l’efficienza dimostrata negli anni e ci si augura una ancora più partecipata adesione al percorso solidale della donazione del proprio sangue, fonte di vita.

Donare sangue e plasma non compromette il proprio stato di salute anzi ne permette un monitoraggio periodico costante e contribuisce significativamente ad affrontare ,con un supporto biologico insostituibile, emergenze ed urgenze sanitarie, ,trattare malattie carenziali croniche ed oncologiche ,permettere grandi interventi chirurgici e trapianti e per mezzo del plasma produrre farmaci salvavita e vaccini.

L’AVIS di Castelvetrano è sita in via Alessandro Manzoni ,12 ed opera secondo il calendario qui pubblicato e per la cui cortese e non onerosa diffusione si ringrazia pubblicamente il Blog Castelvetrano Selinunte.

Il numero da chiamare sia per diventare donatori che per prenotare le proprie donazioni è il seguente: 3384259477