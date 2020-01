Una dimensione importante per l’Alberghiero Titone è rappresentata dai percorsi formativi organizzati durante l’anno scolastico e che assumono un carattere sempre più importante in un contesto come quello attuale, continuamente in rapida trasformazione, nel quale sono richieste dal mercato del lavoro competenze sempre più professionali, capacità e attitudini specifiche.

La proficua e decennale collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (FIC) e l’Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi (APCT) fa sì che, ogni anno, gli studenti possano fruire di numerose occasioni per approfondire tematiche e aspetti professionali.

Uno di questi seminari si è svolto questa settimana. Gli studenti hanno particolarmente apprezzato le dimostrazioni dello Chef Francesco Bonomo.

Si è trattato di un’occasione di alta formazione poiché lo chef Bonomo può vantare un curriculum di tutto rispetto: ha rappresentato l’Italia al Campionato del mondo del Cous Cous Fest 2019, conquistando il premio “Miglior Cous Cous- giuria popolare”, aggiudicandosi anche il primo premio al Wine Up Expo 2019 di Marsala con un primo piatto tipico della tradizione rielaborato in chiave moderna.

Durante gli incontri con gli studenti dell’Istituto Alberghiero ha sviluppato la tematica “Ristorazione 3.0” con “Metamorfosi della tradizione” dimostrando come si realizza e valorizza un piatto tipico della nostra tradizione e quali sono le tecniche e gli elementi principali per creare un piatto che trasmetta gusto, ricordi ed emozioni. Tutto ciò mantenendo invariata la base degli ingredienti antichi, come farine, semole, essenze e profumi, ai quali che, pure, subiscono una metamorfosi che porta la tradizione all’innovazione.

“È sempre importante che i nostri ragazzi che aspirano a svolgere un lavoro qualificato nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione possano incontrare professionisti di questa levatura per avventurarsi anche in ambiti nuovi e sperimentali e varcare le nuove frontiere della ristorazione” dichiara la dirigente scolastica dell’IPSEOA Titone, Rosanna Conciauro.

Saranno presto organizzati seminari sulla cioccolateria, la pasticceria monocromatica, il bartending.