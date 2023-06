ASCOLTA L'ARTICOLO

Ristorante di prossima apertura a Marinella di Selinunte cerca figure da assumere. Ecco l’annuncio dei titolari “Cerchiamo uno Chef de Rang ed un cameriere per la nostra attività. Il lavoro è a tempo determinato per la stagione estiva 2023, e stiamo cercando qualcuno con esperienza comprovata nel settore e fluente in lingua inglese. Se vuoi far parte del nostro team entusiasta e competente, inviaci subito il tuo CV completo di foto a job@orasea.it“. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

