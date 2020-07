Un giovane 37enne di Castelvetrano, M.E.P. queste le sue iniziali, è stato aggredito la scorsa notte mentre si trovava in via Marco Polo a Marinella di Selinunte. Al momento non sono note le motivazione della rissa avvenuta intorno alle 3,30 nella zona della movida.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelvetrano. Il giovane, trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”, è stato ricoverato per un trauma cranico. Dopo i primi accertamenti, è stato dispo trasferito presso l’ospedale di Mazara del Vallo.