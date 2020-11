È morto per arresto cardiaco un uomo di 57 anni, per il quale oggi pomeriggio è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 in una traversa di via Partanna a Castelvetrano. La chiamata è arrivata in centrale per una persona che stava male e che, a quanto pare, faceva parte di uno dei due nuclei familiari che abitano vicino, tra i quali è scoppiata una rissa che avrebbe fatto registrare forti momenti di tensione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati l’uomo, però, si era già accasciato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.