Il nuovo anno scolastico è alle porte e il centro TRER Vetranoshop ha deciso di proporre alla sua clientela la promozione “RottamaZaini”. All’interno dell’ultimo volantino, infatti, è stato inserito un coupon che permetterà di risparmiare sull’acquisto del nuovo zaino ottenendo un 20% di sconto extra sugli articoli della nuova collezione. Per approfittare dell’offerta basterà presentare alle casse il tagliandino insieme ad un vecchio zaino e si potrà accedere ad una vasta scelta di prodotti dei migliori marchi tra cui: Seven, Franco Panini, Giochi Preziosi, Gut Smemoranda, Mitama.

«Giornalmente padri e madri di famiglia lavorano presso il centro TRER Vetranoshop, presente da 18 anni nella zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, e queste poche semplici frasi hanno come obiettivo solo quello di trasferire ai clienti la passione e i valori che ci contraddistinguono nello svolgimento del lavoro quotidiano» – spiega la direzione del centro commerciale.

Ma c’è di più. Oltre ad avvantaggiarsi di uno sconto, con la rottamazione degli zaini si doneranno quelli usati ai bambini o ragazzi che non possono permettersene uno. Questa è la prima delle iniziative solidali che entreranno in vigore dal prossimo anno. Come fanno sapere dalla direzione TRER , infatti, da settembre verrà avviato il progetto “Adotta una scuola con TRER” che consentirà, con i fondi raccolti finanziati dalla percentuale sulle vendite degli articoli scolastici, di sostenere le scuole primarie elementari pubbliche per le attività di salvaguardia del territorio come la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale.

«Anche nell’utilizzo dei colori principali utilizzati per il volantino scolastico, si sono volutamente scegliere i colori giallo e rosso, proprio per voler mettere l’accento sulla sicilianità». – fanno sapere dalla direzione TRER