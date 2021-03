La piattaforma Farfetch ti offre la possibilità di acquistare outfit, gioielli e orologi alla moda ma è anche il luogo virtuale in cui, con alcuni accorgimenti, puoi rifornire il tuo guardaroba pagando cifre scontate. La prima cosa che salta all’occhio quando accedi al sito, infatti, è la possibilità di usufruire dei saldi in anticipo. Come puoi immaginare accedere ai saldi prima che siano aperti a tutti significa fare affari d’oro e avere a disposizione tutti i capi, i colori e le taglie della collezione: cosa c’è di peggio che vedere l’outfit della propria taglia che è andato in esaurimento? Ecco perché questa è una opportunità da non perdere, basta iscriversi inserendo nell’apposito box un indirizzo e-mail e ti si aprono numerose possibilità di risparmio. Farfetch organizza anche promozioni su invito per alcuni brand selezionati e puoi visualizzare l’offerta sia sul sito che tramite app: approfittane ricordando però che l’azienda diffida dal condividere, tramite blog o messaggi, i dettagli dell’evento che è esclusivo.

Codici sconto per risparmiare

Tra i modi più immediati per risparmiare c’è quello che comprende coupon, codici sconto e buoni sconto. Le aziende più note li utilizzano per ampliare il bacino di utenza e per fidelizzare il cliente, quindi si tratta di azioni di marketing molto vantaggiose per l’utente che acquista così a prezzi scontati. Per utilizzare i codici sconto Farfetch a volte è necessario spendere una cifra minima, ma puoi servirti di una procedura immediata in quanto si tratta di incollare la sequenza di numeri nella sezione dedicata, prima di eseguire il checkout. Questi sconti, suddivisi in categorie, sono emessi per specifici articoli e possono essere delle cifre fisse o delle percentuali di sconto che verranno decurtati automaticamente prima del pagamento alla cassa.

Sconti per studenti

Se sei uno studente forse saprai già che con Farfetch puoi rimpinguare il tuo budget con un’altra vantaggiosa possibilità: Student Beans. Con questa promozione puoi avere il 10% di sconto sull’ordine e per farlo dovrai solo registrarti. Un piccolo limite a questa scontistica è che devi fare una spesa minima e che il buono è valido solo per gli articoli a prezzo pieno. Ne vale comunque la pena, inoltre usufruirne è facile soprattutto se leggi le FAQ predisposte dal Servizio Assistenza. Naturalmente lo sconto potrai applicarlo per qualunque prodotto compresi gli orologi e i gioielli.

Farfetch Second Life: sfrutta questa opportunità

Nei Paesi europei, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Norvegia, Farfetch ti permette di guadagnare credito se vendi le tue borse di design attraverso l’azienda. Quante volte hai pensato che il tuo armadio è troppo pieno e desideri rinnovare outfit e accessori? Ecco l’occasione per acquistare a prezzo scontato un prodotto nuovo, utilizzando il credito che riceverai per la tua borsa. Per avviare la procedura devi compilare il format dove sono presenti una serie di domande inerenti il brand, il modello e le condizioni: per questo ultimo quesito una guida dettagliata ti aiuterà in base a una scala che va da Eccellenti a Scarse. Riceverai quindi un preventivo circa il credito che puoi guadagnare e farai le opportune valutazioni. Il ritiro della borsa è gratuito quindi non devi temere alcuna spesa aggiuntiva.

Spese di spedizione e Flat Shipping

Le spese per la spedizione dipendono dal servizio scelto e dalla distanza ma anche qui c’è un modo che ti permette di risparmiare. È possibile infatti usufruire di una tariffa Flat Shipping se il tuo ordine raggiunge una certa soglia di spesa, attualmente per l’Italia si tratta di 200 euro. Il risparmio sta nel fatto che potrai acquistare più prodotti da località diverse e pagare una sola tassa di spedizione.