La Casa di Cura VITTORIA di Castelvetrano si conferma ancora una volta centro all’avanguardia non solo per i servizi di degenza per riabilitazione intensiva ma anche come ambulatorio polispecialistico di eccellenza. Lo scorso mese di ottobre è stato attivato il nuovo servizio di Risonanza Magnetica aperta al servizio non solo dell’utenza di Castelvetrano ma di gran parte della Sicilia occidentale.

Il nuovo strumento di diagnostica RM ad alta efficienza con l’ausilio di S-scan Premium è sinonimo di alta qualità di immagine, efficienza e comfort per il paziente. I benefici sono notevoli, non solo per i pazienti claustrofobici. E’ possibile infatti eseguire esame di risonanza di alcune strutture anatomiche come il polso con effetti superiori rispetto alla RM tradizionale. Un accesso facile e diretto del paziente, garantito dal design aperto e compatto del magnete, fanno di S-scan Premium il sistema a “cielo aperto” ideale per tutti gli studi di tipo articolare, incluso il rachide.

La Risonanza Magnetica trova applicazione in molti campi: ortopedico, neurologico, neurochirurgico, traumatologico, oncologico, gastroenterologico. La versione “aperta” di questo strumento ha come obiettivo quello di ridurre l’impatto in pazienti che soffrono l’ambiente chiuso e spesso rifiutano l’esame. Alcuni provano ad entrare nella Risonanza, ma non riescono a portare a termine l’esame.

Info e prenotazioni: 0924.81075

