Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana a diramato un bollettino di rischio incendi nel territorio dell’Isola che indica una situazione di “preallarme” in diverse province, compresa quella di Trapani.

“Un promontorio di matrice nord-africana – si legge del documento – interessa il Mediterraneo centrale con condizioni di tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra Penisola, accompagnato da temperature in aumento e da una ventilazione scarsa. Oggi, quindi, condizioni di stampo primaverile su tutto il Territorio, eccetto la formazione di nubi e qualche isolato rovescio sull’arco alpino, in particolare sulle zone di confine. Domani, l’influenza marginale di un’area di bassa pressione, presente sull’Europa orientale, darà luogo a locali fenomeni temporaleschi, specie sul versante adriatico centrale. Giovedì promontorio in nuova espansione con tempo soleggiato quasi ovunque