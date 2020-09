A29 Energy Service Company entra nel team di coordinamento del progetto “Riqualifichiamo l’Italia” promosso dalla CNA e HARLEY&DIKKINSON con il supporto finanziario di ENI GAS&LUCE.

“A29 ha ottenuto da Eni Gas&luce la prestigiosa qualifica di PARTNER per la realizzazione degli interventi di Ecobonus e Sismabonus nell’ambito del Decreto Rilancio DL 34/2020. In virtù di tale accordo A29 sarà in grado di gestire una ampia di filiera di progetti di riqualificazione energetica di case unifamiliari e condomini garantendo il corretto svolgimento delle attività in linea con le disposizioni contenute nei decreti e nelle circolari attuative” ha dichiarato l’Ing. Giovanni Tumbarello, responsabile tecnico di A29.

Michele Bianco, responsabile commerciale di A29 : “Dopo esserci confrontati con la direzione regionale della CNA e di HARLEY&DIKKINSON abbiamo aderito con grande entusiasmo al progetto Riqualifichiamo l’Italia, che rappresenta oggi un esempio virtuoso di come gestire la filiera di riqualificazione energetica con garanzia di risultato. Siamo orgogliosi che la CNA e HARLEY&DIKKINSON ci abbiano accolti nel team di coordinamento di questo grande progetto”.

Pietro Giglione, segretario regionale della CNA in Sicilia : “L’ingresso di A29 nel progetto Riqualifichiamo l’Italia, apporta ulteriori competenze specialistiche nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici, in virtù delle esperienze e del know how consolidato nel settore delle Energy Service Company”. Così il segretario regionale del CNA in Sicilia, Pietro Giglione. “Con questa partnership il CNA Sicilia mira ad allargare l’offerta di interventi di efficienza energetica sia a condomini che ad edifici unifamiliari, proponendo soluzioni tecnologiche innovative. La cooperazione in tal senso tra A29 ed i Consorzi artigiani partner anch’essi del progetto sarà strategica per lo sviluppo dell’intero settore”.

“Con A29 stiamo portando avanti una seria di iniziative volte allo sviluppo territoriale delle imprese del settore. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio l’opportunità che si presenta oggi con il D.L. Rilancio per dare nuova linfa all’economia dell’intero territorio” ribadisce Francesco Cicala, segretario provinciale della CNA Trapani. “Le imprese che si affideranno alla CNA avranno la possibilità di proporre ai propri clienti interventi di riqualificazione energetica a Costo Zero, con la garanzia di essere inseriti all’interno di una filiera consolidata e di prestigio”.

Ludovico Glorioso, responsabile della piattaforma Harley&Dikkinson in Sicilia : “La realizzazione di interventi antisismici ed efficientamento energetico sia per condomini che per case unifamiliari con la piattaforma Harley&Dikkinson e con la partecipazione di soggetti come Eni Gas&Luce e consorzi CAEC e CIPAE ed infine con A29 Energy Service Company, avranno tempi certi e garantiti per il buon esito dell’intera operazione sancita anche da un apposito accordo Unicredit”.

Un altro passo avanti nella crescita di A29, che assume sempre più un ruolo primario nel settore degli interventi di efficientamento energetico, entrando, forte delle elevate competenze interne, anche nel settore della riqualificazione edilizia.

info. www.a29srl.it