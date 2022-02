ASCOLTA L'ARTICOLO

Ammonta a 3,5 milioni il finanziamento sui fondi Po-Fers Sicilia 2014-2020 (asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”) che toccherà al Comune di Castelvetrano per la realizzazione di 4 progetti di ammodernamento strategico della città. Il primo di 957 mila euro prevede la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia led e telecontrollo a servizio del centro storico e della zona Peep del quartiere Belvedere. Un secondo progetto di 968 mila euro riguarda la riqualificazione energetica degli uffici comunali siti in via della Rosa, 1. Per l’efficientamento energetico degli uffici di palazzo Pignatelli toccheranno al Comune 930 mila euro. Quarto e ultimo finanziamento quello per l’ottimizzazione energetica dei plessi via Cadorna e via Cirillo dell’Istituto “Ruggero Settimo”.

AUTORE. Redazione