Ripristinare l’attuale linea ferroviaria Castelvetrano-Porto Palo di Menfi? Uno sbaglio enorme. Lo dice l’ingegnere Roberto Di Maria, amministratore di “Sicilia in Progress” che ha seguito la questione legata all’istituzione del Tavolo tecnico al quale si sta decidendo di ripristinare l’ex linea ferroviaria a scartamento ridotto, oramai in disuso da 36 anni. Dal 1985 quel tratto di linea ferrata non è più in attività perché era necessario l’impiego di mezzi ad hoc e questo aumentava enormemente i costi di esercizio di una linea già gravata dalla pesante concorrenza del gommato.