Sono ripresi oggi i lavori per la riapertura al traffico veicolare della Via Rocco Chinnici a Castelvetrano. La strada era stata oggetto di un consistente intervento che è consistito nel rifacimento di parte della rete fognante esistente di vecchia costruzione e la realizzazione di nuovi pozzetti di ispezione. “I lavori sono stati sospesi – precisano dal Comune – in attesa di potere accedere ad ulteriori fondi economici per completare il progetto iniziale che prevede il rifacimento dell’intero cassonetto della suddetta strada, successivo asfalto e sistemazione delle cunette stradali laterali” Per esigenze di ordine pubblico, l’amministrazione, ha deciso, per accelerare i tempi di riapertura della strada, di procedere asfaltando solamente le zone stradali ove sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria, in attesa di un imminente finanziamento che ne consentirà la sistemazione definitiva.