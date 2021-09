ASCOLTA L'ARTICOLO

Il centro ambulatoriale VANICO di Castelvetrano è lieto di annunciare il ripristino delle attività in piscina grazie all’ausilio di una piscina e di una vasca con percorso vascolare acqua calda e acqua fredda. Con oltre 40 anni di storia, il VANICO si conferma, leader nel Belice nella riabilitazione d’eccellenza.

Sono state nuovamente avviate le attività di idrokinesiterapia che consentono di accelerare ed ottimizzare le pratiche riabilitative per pazienti di qualsiasi età oltre ad essere prezioso ausilio per la prevenzione dei paramorfismi in bambini e ragazzi.

Ma l’offerta non si limita alle attività di riabilitazione. E’ possibile infatti svolgere attività sportive che sono invece fornite in collaborazione con il gruppo INAQUA AQUATIC CENTER, composto da personale con oltre 20 anni di esperienza nel settore nuoto. Grande successo per i corsi di nuoto per bambini con istruttori competenti in possesso dei brevetti federale rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto. Ma l’offerta comprende anche Acquagym, Acquamotricità e Acquaticità Neonatale.

Info e prenotazioni: 3284034968 (INAQUA AQUATIC CENTER)