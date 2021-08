La LDcommunication rende noto che a causa di problemi di ordine logistico- organizzativo il previsto spettacolo “Sbussolati” con Mario Zamma che, sarebbe dovuto andare in scena presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia sito nella piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte mercoledì 11 agosto, è stato rinviato a nuova data che sarà comunicata successivamente. Nel ringraziare la produzione e l’artista per la disponibilità dimostrata vi rinnoviamo l’appuntamento con la stagione teatro d’aMare che prosegue la sua corsa forte dei successi ottenuti e che ritornerà mercoledì 18 agosto con lo spettacolo dei comici “Pino e gli Anticorpi” noti al grande pubblico per la partecipazione a trasmissioni di culto come Zelig e Colorado Cafè. Va precisato che, anche in assenza dello spettacolo, il punto vaccinale predisposto dall’Asp di Trapani per effettuare gratuitamente tamponi e vaccini rimarrà comunque attivo dalle ore 17.00 alle 0re 20.00 di mercoledì 11 agosto e di tutte le altre date previste dal calendario. Biglietti in prevendita su Liveticket.it , oppure presso l’agenzia City Pass Travel di Castelvetrano, o presso il Lido Aloha e Snack Pizza a Triscina.

Per info: teatro triscina franchi ingrassia su Facebook o su Instagram

Email: teatro franchiingrassia@gmail.com

Whatsapp : 339.3655904

Tutti posti saranno numerati e distanziati e saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento del COVID-19 A partire dal 6 agosto per accedere agli eventi sarà necessario dotarsi di green pass, o di certificazione che attesti la negatività o l’esenzione dalla vaccinazione per motivi di salute.