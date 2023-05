ASCOLTA L'ARTICOLO

Correggere i difetti della vista non è mai stato così facile, grazie alla strumentazione di ultimissima generazione di cui è dotata la nuova Clinica Oculistica di Castelvetrano. Con un intervento ambulatoriale è possibile risolvere problemi come miopia, astigmatismo o ipermetropia, tra i più comuni per i nostri occhi.

Sono già centinaia i pazienti che da tutta la Sicilia si sono rivolti alla nuova Clinica Oculistica presso il VANICO di Castelvetrano ad opera della Chirurgia Plastica Clemente. Grazie ad un importante investimento degli imprenditori nell’ambito sanitario, Valentina Li Causi e Daniele Clemente, Castelvetrano è oggi un punto di riferimento per il territorio anche nel settore dell’oculistica.

I nuovissimi locali della Clinica Oculistica offrono al paziente un supporto medico oculistico altamente specializzato, grazie non solo a macchinari all’avanguardia e di ultimissima generazione, ma soprattutto grazie all’elevato capitale professionale ed umano di uno staff d’eccellenza coordinato dal Dr. Charles Anthony Martorana, Direttore dell’U.O. Oculistica dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca che conta centinaia di migliaia di interventi chirurgici e prestazioni sanitarie.

L’oculistica ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria svolta negli ambiti diagnostici e terapeutici, grazie all’applicazione di moderne strumentazioni e sofisticate tecniche di intervento. Proprio a Castelvetrano, grazie all’apertura della nuovissima Clinica Oculistica, è possibile sottoporsi ad un’accurata diagnosi dell’apparato visivo ed eventualmente procedere ad interventi di laserchirurgia senza bisturi, o chirurgia convenzionale, seguendo i più moderni protocolli sanitari.

Queste di seguito elencate sono alcune delle principali patologie che è possibile trattare presso la sezione Oculistica della Chirurgia Plastica Clemente di Castelvetrano: cataratta, cataratta complicata, glaucoma, patologie dell’interfaccia vitreomaculare, distacco di retina, retinopatia diabetica, occlusione della vena retinica, degenerazione maculare legata all’età, cheratocono, pterigio, vizi di refrazione.

La nuova realtà nel cuore della Valle del Belìce non si pone alcun limite, forte di una ricerca attenta del personale medico coinvolto e grazie all’implementazione di apparecchiature di altissima tecnologia per la chirurgia oftalmica come il Laser a Femtosecondi e la Laserchirurgia Refrattiva con il più moderno Laser ad eccimeri. Tutto questo per offrire servizi sanitari moderni e confortevoli e soprattutto con risultati precisi e stabili con un recupero immediato per il paziente.

Ormai da decenni al Vanico l’efficienza fa rima con l’eccellenza: la Clinica Oculistica è un nuovo tassello che si aggiunge al percorso di crescita e sviluppo rivolto al territorio e mirato alla salute e al benessere del paziente.

Per maggiori informazioni: 3890270564 – info@oculisticasicilia.it

