Tra i temi caldi che tengono banco nella politica a Campobello di Mazara ma, in effetti, anche tra i comuni cittadini, c’è la pulizia della spiaggia. Ieri, col primo assaggio d’estate, sull’arenile pieno di canne trasportate nel corso dell’ultima alluvione di sei mesi addietro, si sono visti i primi ombrelloni e persone distese a prendere il sole. Un buon assaggio d’estate ma, proprio a ridosso delle dune di sabbia, lungo tutto l’arenile ci sono cumuli di canne e plastica. «Una vergogna» ha scritto qualche leone da tastiera sui social, accusando il Comune di non aver ancora provveduto a ripulire la spiaggia. Un ritardo, in effetti, se si pensa che già in queste settimane la stagione muove i suoi primi passi e la spiaggia è sporca.

Ma cosa è successo? Il Presidente della Regione Nello Musumeci, lo scorso marzo, è venuto in visita a Campobello di Mazara e pubblicamente (in aula consiliare) prese l’impegno di stanziare 250 mila euro per la rimozione delle canne dalla spiaggia e la sistemazione dei tratti crollati del lungomare. In effetti la Giunta regionale ha deliberato ma nel capitolo di spesa, almeno fino a qualche giorno fa (prima che si approvasse la Finanziaria), non c’erano i soldi. «La scorsa settimana ho chiamato il Dipartimento regionale per le infrastrutture e mi è stato riferito che nel capitolo non c’erano soldi» dice il sindaco Giuseppe Castiglione a CastelvetranoSelinunte.it. Il sindaco sperava in questa somma, anche perché il bilancio comunale è già risicato. Tant’è che il primo cittadino ha dovuto correre ai ripari: «Dai vari capitoli dello strumento finanziario del nostro ente siamo riusciti a recuperare 70 mila euro – dice il sindaco – e questo ci consentirà di rimuovere le canne dalla spiaggia di stoccarle temporaneamente presso l’area dell’ex discarica». Gli Uffici comunali sono già al lavoro e il primo cittadino assicura: «Entro fine mese rimuoveremo le canne dalla spiaggia».

A Torretta Granitola, intanto, vacanzieri e residenti fanno i conti con le strade dissestate dagli scavi per la rete fognaria. Il manto di asfalto a copertura è sprofondato e il contratto tra il Commissario straordinario dello Stato per le fognature e il raggruppamento di imprese è stato sciolto. «Più volte ho scritto al Commissario affinché mettessero in sicurezza le zone di scavo e, proprio qualche giorno addietro, ho avuto rassicurazioni che è stata bandita la gara e affidati i lavori a una ditta che se ne occuperà», ha concluso il sindaco.

AUTORE. Max Firreri