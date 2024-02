Una rimodulazione dei luoghi dell’Ufficio del giudice di pace di Castelvetrano che ha avuto l’ok da parte del Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa. Il sopralluogo è avvenuto ieri con la Presidente e i funzionari del Comune, presenti anche il sindaco Enzo Alfano e una rappresentanza dell’associazione avvocati della Valle del Belìce e dell’Ordine degli avvocati di Marsala. La necessità di rimodulare l’allocazione degli uffici è sopraggiunta perché il settore Solidarietà sociale dovrà lasciare il palazzo Informagiovani che è stato ceduto all’Asp Trapani e, di conseguenza, gli uffici dovranno trovare posto in altri immobili comunali. Così ieri si è deciso che l’aula penale degli uffici giudiziari sarà trasferita in un’altra ala dello stesso immobile, cedendo così lo spazio alla Solidarietà sociale.

«Il sopralluogo è servito per avere contezza degli ambienti in cui operano i nostri uffici – ha detto il Presidente del Tribunale Alessandra Camassa – e abbiamo dato l’ok al cambio d’aula visto anche che il carico delle udienze penali si è notevolmente ridotto grazie all’impegno dei giudici». «L’ufficio del giudice di pace è presidio di legalità e per questo vanno create tutte le condizioni per mantenerlo», ha detto il sindaco. Da parte della Regione, in Finanziaria è stata inserita la somma di 200 mila per il mantenimento e funzionamento degli Uffici del giudice di pace a Castelvetrano e Partanna. Tra gli interventi previsti c’è anche il ripristino del funzionamento dell’ascensore proprio negli uffici di Castelvetrano, che da anni è fuori servizio.

AUTORE. Redazione