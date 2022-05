ASCOLTA L'ARTICOLO

Brutta disavventura ieri per un uomo di Castelvetrano che è rimasto chiuso all’interno di un’attività commerciale della città. Il malcapitato ha vissuto momenti di paura. L’uomo era entrato all’interno del negozio e, mentre si trovava in bagno, il titolare si è allontanato dal negozio per la pausa pranzo e, involontariamente, ha chiuso il cliente all’interno del locale. Così l’uomo col telefonino ha chiamato il numero d’emergenza e sono intervenuti i carabinieri che, in poco tempo, hanno rintracciato il titolare dell’attività commerciale che è subito tornato presso il negozio per aprirlo e così fare uscire il malcapitato.

AUTORE. Redazione