ASCOLTA L'ARTICOLO

Preso atto delle diverse sollecitazioni ricevute (non solo da partner di progetto) in relazione all’opportunità di svolgere in data 17 Settembre (prima delle elezioni regionali) l’evento di Avvio del SarduzzaFEST, al quale, potrebbero prendere parte anche soggetti direttamente impegnati in questa tornata elettorale, in considerazione della circostanza per cui che le immagini dell’evento, come di consueto, verranno utilizzate per la realizzazione di una trasmissione (talk show) da trasmettere sull’emittente televisiva TeleSUD, questa direzione si è determinata a spostare l’evento dal vivo alla data di Lunedì 3 ottobre 2022 ORE 17:00.

Rimane ferma la previsione relativa alla trasmissione ONLINE di presentazione del Festival, che sarà realizzata attraverso la pagina facebook di “SarduzzaFEST” in data 15 settembre 2022 ore 17:00 e che sarà prodotta mediante il coinvolgimento dei soli partner di progetto.

AUTORE. Redazione