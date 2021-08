ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ vergognoso quanto verificatosi in pieno centro storico di Castelvetrano e per giunta a ridosso di un edificio prima dedicato al culto. Nella via Rampingallo da oltre un mese vengono accumulati rifiuti indifferenziati come plastica, bottiglie, un frigorifero e quant’altro senza che l’Amministrazione Comunale e/o la Società che provvede alla raccolta siano intervenuti per la loro rimozione.

Due notti fa ignoti hanno appiccato il fuoco al cumulo dei rifiuti cagionando pure dei danni al muro del fabbricato ove erano addossati. Le giustificazioni addotte che é colpa degli utenti e non é possibile fare alcunché per eliminare il problema dell’abbandono dei rifiuti non regge. Gli Enti preposti debbono intervenire con uomini e mezzi per individuare gli autori e sanzionarli duramente. Inoltre debbono rimuovere tempestivamente eventuali piccoli accumuli per evitare il loro progressivo incremento e il servizio di raccolta a porta a porta deve avvenire anche nei numerosi cortili, cosa che non sempre si verifica. L’associazione Codici continua a segnalare agli Enti preposti i luoghi ove si trovano rifiuti abbandonati ma il problema rimane irrisolto e ciò non é più tollerabile. Per tale incendio Codici ha già presentato esposto alla Procura della Repubblica di Marsala.

Giovanni Crimi – presidente nazionale di Codici Ambiente e Delegato Territoriale di Codici – Centro per i diritti del cittadino e Codici Sicilia