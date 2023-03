ASCOLTA L'ARTICOLO

Il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione è il nuovo Presidente della SRR “Trapani Sud” e subentra a Nicolò Catania che, nel frattempo, è stato eletto deputato regionale. Il passaggio tra Castiglione e Catania è avvenuto lo scorso novembre ma la notizia si è appresa soltanto ora. «Siamo certi che Castiglione darà un ulteriore decisivo impulso alla risoluzione della ormai annosa vicenda dell’acquisizione del Polo tecnologico di Castelvetrano», scrivono dal circolo Legambiente Crimiso.

La questione del Polo tecnologico di contrada Airone non è stata ancora risolta. La Regione ha diffidato il curatore fallimentare della ex “Belice Ambiente Spa”, firmato nei mesi scorsi dall’ex assessore Daniela Baglieri e dal direttore generale Calogero Foti. Le gare all’asta per la vendita del Polo sono andate deserte. «È auspicabile che la vicenda abbia finalmente la soluzione auspicata nel più breve tempo possibile; il nostro circolo continuerà a vigilare e metterà in atto tutte le iniziative che si riterranno utili».

AUTORE. Redazione