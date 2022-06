Rifiuti scaricati e abbandonati nelle campagne e, in alcuni casi, anche bruciati. È quanto denuncia a CastelvetranoSelinunte.it Gianluca Caponetto, proprietario di un terreno agricolo sulla strada provinciale 8 (zona contrada Montagna), proprio alla periferia di Castelvetrano. I cumuli di rifiuti si sono creati nel tempo. La zona è isolata e abbandonare sacchetti e suppellettili in disuso è molto semplice, fuori da occhi indiscreti. Il signor Caponetto chiede la bonifica della zona: «Ci ritroviamo a entrare con difficoltà nella nostra proprietà», dice. «Di quanto si verifica proprio in quella zona informerò il Comune», ha detto ancora Caponetto.