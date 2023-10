9.800 euro per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata. E’ il premio che ha ricevuto il Comune di Campobello di Mazara da parte dell’Assessorato regionale alle autonomie locali che ha ripartito 2 milioni di euro tra i comuni siciliani che hanno raggiunto almeno il 65% di raccolta differenziata nel 2021. Si tratta della prima volta che il Comune di Campobello raggiunge la percentuale del 65% di raccolta differenziata, da quando, nel mese di agosto del 2017, con una percentuale di differenziata uguale a zero, è stato avviato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta in tutto il territorio comunale, frazioni comprese.

«In questi anni abbiamo lavorato con grande determinazione, cercando di migliorare costantemente il servizio di raccolta rifiuti e, contemporaneamente, informando e sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di differenziare scrupolosamente. Finalmente, i nostri sforzi e quelli della stragrande maggioranza dei cittadini virtuosi vengono premiati. È chiaro che si tratta di un primo traguardo e che dobbiamo guardare avanti per cercare di incrementare sempre di più le percentuali di differenziata, ottimizzando sempre di più il servizio, ma soprattutto continuando a contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio che, purtroppo, in alcune zone sensibili del territorio comunale rappresenta ancora una grave problematica irrisolta. Confidiamo, pertanto, anche nell’aiuto dei cittadini, affinché collaborino con l’Amministrazione comunale denunciando tutti coloro che continuano a sporcare il nostro territorio», ha detto il sindaco Castiglione.

AUTORE. Redazione