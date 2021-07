La Giunta municipale guidata dal sindaco Enzo Alfano ha proposto di ridurre la Tari 2021 per alcune famiglie castelvetranesi che rientrano in precisi parametri. La delibera è stata approvata la scorsa settimana e per la variazione del regolamento ora la questione approderà in consiglio comunale. Nello specifico della proposta della Giunta L’agevolazione è calcolata in misura pari all’intero tributo, depurato dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuto dal beneficiario per l’anno 2021 e in base al valore ISEE e a determinate percentuali. Nello specifico: per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00 è prevista l’esenzione totale della tariffa. Per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.001,00 e € 6.000,00, riduzione pari all’80% della tariffa. Per le abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 10.000,00, riduzione pari al 50% della tariffa.

Soddisfazione per la decisione della Giunta è stata espressa dal Meetup locale M5S: «Questo provvedimento è stato fortemente voluto dal nostro gruppo sin dall’inizio e, con tante difficoltà, nella fragile situazione finanziaria del nostro Comune, dopo due anni di lavoro il sindaco insieme alla giunta e ai tecnici sono riusciti a trovare la quadra e la via per concretizzarlo. Adesso resta che sia definitivamente deliberato dal consiglio comunale», hanno scritto in una nota il Meetup. «In questi primi due anni l’amministrazione ha governato da buon padre di famiglia, commettendo anche qualche errore perché non siamo infallibili, cercando di riportare ordine nei conti di un Comune in dissesto finanziario e spendendo nel modo migliore quelle poche risorse che ci sono», hanno scritto ancora nella nota.