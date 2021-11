ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che, per assicurare la massima partecipazione degli aventi diritto interessati alla riduzione, è prorogato al 26 novembre 2021 il termine per la la presentazione dell’istanza “RIDUZIONE DEL TRIBUTO TARI 2021” in favore delle Utenze “Domestiche” e “Non Domestiche”.

La riduzione va richiesta presentando esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; entro il 26/11/2021 apposita istanza sui modelli predisposti dall’ Ufficio Tributi:

– istanza-riduzione-tari-domestiche.pdf

– Istanza-Agevolazione-Tari-non-domestico-2021.pdf

– Proroga-AVVISO-RIDUZIONE-TARI-2021-utenze-non-domestichee-proroga.pdf

– ProrogaAVVISO-RIDUZIONE-TARI-2021-utenze-domestichee.pdf

