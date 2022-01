ASCOLTA L'ARTICOLO

In considerazione del difficile momento economico per le famiglie, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Enzo Alfano, ha prorogato la riduzione della Tari 2021 in favore delle utenze domestiche. Il perdurare della pandemia, sta mettendo a dura prova il territorio, e pertanto prorogare la riduzione del tributo è una misura urgente di solidarietà, nonchè sostegno a famiglie in stato di bisogno e alle imprese.

La riduzione va richiesta presentando esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; entro il 26/01/2022 apposita istanza sui modelli predisposti dall’ Ufficio Tributi

Clicca qui per scaricare il modello

Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare la X DIREZIONE – Servizio TARI ai seguenti recapiti: tel. 0924 909320. email: tributi@comune.castelvetrano.tp.it

AUTORE. Redazione