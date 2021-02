C’è tempo fino al 31 gennaio 2022 per presentare le domande di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare e per l’assegno di maternità. Le domande compilate (tramite la modulistica che trovate in fondo a questo servizio) dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di Castelvetrano: entro il 31 gennaio 2022 per l’assegno del nucleo familiare, entro 6 mesi dal parto per l’assegno di maternità. Cos’è e a chi spetta l’assegno per il nucleo familiare? Si tratta di un sostegno economico erogato dall’Inps che spetta a lavoratori dipendenti, parasubordinati iscritti alla gestione separata, pensionati da lavoro dipendente, lavoratori domestici, dipendenti agricoli e titolari di prestazioni a sostegno del reddito. Per poter richiedere il sostegno è essenziale che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente. Può essere richiesto anche da lavoratori in disoccupazione, cassa integrazione e mobilità.

Ecco la modulistica completa.