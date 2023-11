Società operante nel settore alberghiero ricerca, per apertura nuova struttura, tipologia (Boutique Hotel****) situata a Marinella di Selinunte, le seguenti figure professionali:

N° 1 Chef di Cucina con Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo richiesto e in ambienti di pari livello. Conoscenza delle materie prime, esperienza nella ristorazione à la carte, tecniche di composizione, presentazioni delle ricette, capacita organizzative, relazione interpersonali e di collaborazione con subalterni e collaboratori, norme igienico-sanitarie.

N° 2 Capopartita con Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo richiesto e in ambienti di pari livello. Conoscenza delle materie prime, tecniche di composizione, presentazioni delle ricette, capacita organizzative, relazione interpersonali e di collaborazione con subalterni e collaboratori, norme igienico-sanitarie.

N° 1 Maitre di Sala con Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo richiesto e in ambiti di pari livello, passione per il vino, forte abilità nell’accoglienza e nella cura dell’ospite. Richiesta ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua.

N° 2 Camerieri di Sala con Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo richiesto e in ambiti di pari livello, forte abilità nell’accoglienza e nella cura dell’ospite. Richiesta ottima conoscenza dell’inglese.

N° 2 Barman/ Barlady con Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo richiesto e in ambiti di pari livello, conoscenza delle tecniche di preparazione e servizio dei prodotti del bar e dei cocktails, forte abilità nell’accoglienza e nella cura dell’ospite. Richiesta ottima conoscenza dell’inglese.

Si prega di inviare una candidatura con cv aggiornato via email all’indirizzo info@selinunteboutiquehotel.it

Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.

AUTORE. Redazione