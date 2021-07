Nel vivo la macchina organizzativa della 19esima edizione di Artemusicultura, la kermesse organizzata dal Comune di Partanna con il patrocinio della Regione Siciliana, dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice e del Parco Archeologico di Selinunte. La rassegna quest’anno, organizzata nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, mira prioritariamente a rilanciare il sistema socio-economico e produttivo della città di Partanna e del territorio belicino, con particolare riferimento alle attività commerciali, museali e a quelle legate al turismo culturale. Anche quest’anno, a causa della pandemia in corso, non si terranno le Notti Bianche, ma il calendario degli eventi in programma al Teatro ‘Lucio Dalla’ sarà arricchito da una forte presenza di artisti di calibro nazionale.

Nell’ambito della rassegna culturale saranno inseriti altri momenti dedicati, quali quelli della seconda edizione della rassegna letteraria ‘Letture al Chiostro’ – che prevedono la presenza, tra gli altri autori, di Stefania Auci che presenterà il suo best seller “L’Inverno dei leoni” – e la 15esima edizione della rassegna culturale ‘Castello Grifeo’ che con ‘Chateau Jazz’ e altri spettacoli proporrà l’esibizione di artisti di fama nazionale. Il costo del biglietto per gli spettacoli a pagamento è calmierato e mediamente non supera i 30 euro. Il ticket d’ingresso agli spettacoli a Teatro comprende anche la possibilità di effettuare la visita al Castello, con un sconto all’ingresso che può essere utilizzato nelle attività commerciali e nei negozi di Partanna, e in tema con la problematica pandemica in corso, consentirà una corsia dedicata per la vaccinazione anti Covid all’hub vaccinale negli orari di attività dell’hub.

Si tratta di un cartellone ricco di eventi di grande prestigio, che nei prossimi giorni verrà divulgato in modo completo con un’apposita conferenza stampa e che, tra gli altri appuntamenti in Teatro annovera i seguenti concerti e spettacoli: il 30 luglio TOSCA, il 1 agosto ARISA, il 4 agosto Eugenio Bennato, Mario Incudine e Roy Pacy, il 17 agosto Umberto Tozzi Trio, il 21 agosto Giovanni Caccamo e Michele Placido, il 25 agosto Mario Incudine, il 27 agosto Francesca Michielin, il 1 settembre Fabio Concato, il 4 settembre Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e il 5 settembre Alice che canta Battiato.

“A fatica e con grande rispetto del momento – dice il sindaco Nicola Catania – abbiamo realizzato un cartellone grazie al quale speriamo di offrire alla collettività un’ottimale ripartenza e dei momenti, tanto attesi, di serenità e condivisone”. “Abbiamo lavorato per organizzare al meglio anche quest’anno un’edizione pregevole di Artemusicultura – dice il vice sindaco Angelo Bulgarello – e siamo certi che gli eventi siano di grande gradimento collettivo”.