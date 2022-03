ASCOLTA L'ARTICOLO

L’obiettivo è quello di riaprire l’ingresso alla Riserva della foce del fiume Belìce dal lato di via Cantone. A questo è servito il sopralluogo che stamattina è stato effettuato dal direttore della Riserva Roberto Fiorentino, dei tecnici del Libero Consorzio provinciale e del Comune e del sindaco Enzo Alfano. La strada è chiusa da tre mesi perché per un tratto nella parte lato mare è franata a causa delle intense piogge. La zona è quella prossima al depuratore comunale di Marinella di Selinunte. La riapertura della strada potrà avvenire solo dopo la messa in sicurezza. Soltanto così potrà essere consentito il passaggio sia delle macchine che quello pedonale, per così raggiungere sia la spiaggia della Riserva che le attività commerciali della zona.

AUTORE. Redazione