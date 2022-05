ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo il grande successo della scorsa stagione, Safarìa riapre le sue porte. Un locale completamente all’aperto e immerso nella natura incontaminata della Riserva Naturale SS. Trinità di Delia a Castelvetrano. Vedute splendide ed esperienze da sogno accompagnate dal buon cibo e dal buon vino, un luogo magico dove poter gustare un ottima cena baciati dal caldo sole al tramonto: Safarìa è un locale unico nel suo genere che offre ai suoi avventori delle emozioni veramente autentiche.

Sarà possibile, infatti, immergersi all’interno della vasta riserva grazie ad escursioni in jeep per ammirare le bellezze della natura e gli animali che la abitano e terminare l’avventura con una fantastica cena al tramonto. Gustando per l’occasione anche prodotti a km 0 come funghi, tartufi, verdure selvatiche e cacciagione. Nell’area della Riserva Naturale sono presenti daini, mufloni, cinghiali, cervi e diverse tipologie di volatili. Una superficie di oltre 300 ettari di bosco con numerosi acquitrini, paludi e bassi laghetti che con le calde luci del sole calante regalano agli ospiti uno spettacolo da sogno.

La formula vincente, che ha segnato il successo della scorsa stagione, tanto da richiamare persone da tutta la Sicilia e moltissimi turisti italiani e stranieri, resta, quindi, confermata anche per la stagione 2022. Sono previste anche tantissime novità – tutte da scoprire – dal punto di vista culinario. Il locale, gestito dalla famiglia Saporito, si trova in Via SS Trinità 69, all’interno del Baglio Trinità.

L’inaugurazione della nuova stagione si terrà su inviti giorno 8 giugno, mentre il locale aprirà al pubblico dal 10 giugno e solo su prenotazione. Per info: 366 87 99 356 (Giulio Saporito). Social: @safaria. Sito web: safaria.it

AUTORE. Redazione