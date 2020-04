L’amministrazione comunale di Castelvetrano nei giorni scorsi aveva inviato una nota a Poste Italiane Spa, sollecitando la riapertura dell’ufficio postale di Marinella di Selinunte al fine di evitare pendolarismo ai residenti della borgata.

“Dopo una interlocuzione avuta con l’Azienda – fa sapere in Comune – informiamo la cittadinanza della riapertura dell’ufficio postale dal 14 Aprile per tre volte la settimana. Continuerà invece a rimanere chiuso l’ufficio postale di via Mazzini”