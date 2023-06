ASCOLTA L'ARTICOLO

Ha riaperto oggi i battenti la farmacia a Triscina di Selinunte. Il servizio è offerto dal Dott. Pietro Scarpinati che ha risposto con grande spirito di altruismo e professionalità al bando indetto dal Comune di Castelvetrano.

La famiglia del Dott. Scarpinati è stata sempre particolarmente sensibile alle esigenze di chi vive la borgata marinara. Nel lontano 2000 l’allora sindaco avv. Bongiorno conferì l’incarico per l’apertura della sede estiva alla Dott.ssa Teresa Papa e come responsabile del presidio venne chiamata la Dott.ssa Angela Leone. Rispettivamente nonna e madre del Dott. Scarpinati. Continua così il servizio offerto con competenza, passione e professionalità rivolto a residenti e turisti. Anche nei periodi invernali con la farmacia chiusa, la consegna del farmaco è stata garantita dal personale della farmacia Scarpinati con il servizio di consegna a domicilio.

Il dott. Scarpinati e tutto il suo staff garantiranno anche nella sede estiva servizi extra come: insufficienza venosa e densitometria ossea. Presso la succursale estiva sarà possibile trovare inoltre un’ampia scelta di prodotti: articoli sanitari per bambini, alimenti per tutte le necessità, erboristeria, fitoterapia, igiene, veterinaria. Una farmacia che si avvale di un rinnovamento continuo per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Direttore della succursale sarà il Dott. Pasquale Eusino che ha ricevuto l’incarico dal Dott. Scarpinati per la grande fiducia e professionalità dimostrata. Com’è noto, nel periodo estivo, nella frazione balneare si riscontra un importante aumento di abitanti che rendono opportuno che quindi possono vivere la villeggiatura con maggiore serenità. Per info contattare il numero 3205332614

AUTORE. Redazione