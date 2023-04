Riaprirà i battenti domenica 7 maggio, alle ore 21, il teatro Selinus di Castelvetrano, rimasto chiuso per alcuni lavori di adeguamento. L’evento di inaugurazione avverrà col concerto “Non ti fermare”, l’ultimo dei tre organizzati per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano. A esibirsi saranno Francesca Impallari e la figlia Martina Pagliarello. Il concerto è a scopo benefico: «Devolveremo una somma al reparto ospedaliero che servirà all’acquisto di attrezzature mediche o ristrutturazione del reparto», ha detto Francesca Impallari. Ad accompagnare le due cantanti saranno: Gaspare Federico, Francesco Federico, Francesco Critti, Giuseppe Campisi e Silvia Dolores. Ospite sul palco il coro della Musicart. I biglietti in prevendita sono già disponibili presso: la cartolibreria Ugo Dolce e presso l’associazione “Musicart”, in via Giovanni Giacalone, 3.