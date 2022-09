Riapre oggi a Castelvetrano (con la santa messa alle ore 19,30) il consultorio “Sacra Famiglia” in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel quartiere Belvedere. Da alcuni anni, a causa della pandemia, il consultorio è rimasto chiuso: ora la saracinesca del locale che lo ospita riapre. All’interno verrà garantita anche l’attività di consulenza medica; ogni giorno il centro rimarrà aperto, dalle 19 alle 21, come centro di aggregazione giovanile. La struttura è gestita dall’associazione “Il Fratello”, il cui vice presidente è Maria La Rosa.