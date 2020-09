Finita la stagione estiva, è tempo di ritornare alle vecchie e buone abitudini: la pizza alla sera, un drink in compagnia o un mega hamburger con carni selezionate per saziare qualsiasi appetito. Ma queste abitudini sono ancora più piacevoli se associate ad un luogo che negli anni si è sempre distinto a Castelvetrano per aver accolto moltissimi clienti in delle serate all’insegna della spensieratezza e della buona cucina: il Miros.

Martedì 29 settembre, infatti, le porte del Miros si riapriranno e ad accogliere i clienti ci saranno sempre loro, gli infaticabili Manuel, Alessia e Pasquale che, insieme a tutto lo staff del locale, saranno pronti a soddisfare con professionalità e cortesia qualsiasi richiesta dei clienti più affezionati e dei nuovi che arriveranno. Tante le novità che il Miros nella riapertura del 2020 ha riservato con particolare attenzione alla sua clientela: nuovi menù con ricette tutte da provare e scoprire, un nuovo forno a legna dove cuocere la pizza per assaporarne la fragranza e un locale rinnovato per tenersi sempre al passo con i tempi ed offrire la migliore qualità.

Ciò che, invece, rimane immutato è lo spirito e l’energia che da sempre contraddistingue il Miros e che lo rende la meta da preferire per trascorrere le proprie serate. Ad accompagnare la buona cucina, inoltre, ci sarà un vasto assortimento di vini siciliani e una calda atmosfera per sentirsi coccolati e in totale relax. Data l’emergenza Coronavirus, il locale è stato opportunamente predisposto per rispettare in piena regola le normative anti Covid e sono state adottate tutte le misure di sicurezza per garantire la tutela dei clienti e del personale.

Per tutti gli appassionati di sport, inoltre, il Miros offre la possibilità di assistere a tutti gli anticipi e posticipi del campionato di Serie A e l’esclusiva Champoions League che saranno trasmessi su tre maxi schermi visibili comodamente dal proprio tavolo.

L’ appuntamento, quindi, rimane fissato a partire da martedì 29 settembre al Miros.

Per Info e Prenotazioni: 328 16 79 754 – 366 37 42 543

Via R. Caravaglios, 36 – Castelvetrano (TP)