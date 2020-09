L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati alle ore 10:00 di sabato 26 settembre 2020. A Castelvetrano risultano 14 casi positivi ( numero invariato rispetto all’ultimo bollettino del 25 settembre).

Nel resto della Provincia, invece, il totale dei casi attuali positivi è di 308 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti :

Alcamo 32 ; Buseto Palizzolo 17 ; Calatafimi-Segesta 8 ; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 7; Castelvetrano 14; Custonaci 4; Erice 23; Gibellina 0; Marsala 31; Mazara del Vallo 11; Paceco 0; Partanna 11; Poggioreale 1; Salaparuta 5; Salemi 67; Santa Ninfa 9; Trapani 49; Valderice 9; Vita 2; San Vito Lo Capo 2; Petrosino5 ; Favignana 1.

ricoverati in terapia intensiva 1

ricoverati ( non in terapia intensiva ) 15

in isolamento domiciliare obbligatorio 292

deceduti 9

guariti 211