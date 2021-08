ASCOLTA L'ARTICOLO

La LD communication rende noto che a causa e per effetto delle nuove stringenti norme disposte con Ordinanza n° 85 del 22 .08.21, del Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, che avrebbero ulteriormente reso difficili la rappresentazione degli eventi, presso il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia a Triscina di Selinunte, la direzione ha deciso di annullare gli spettacoli “Jazz Alessandro Presti” , con Alessandro Presti, Marco Grillo, Gabrio Bevilacqua e Gaetano Presti , “ L’uomo che amava le donne” con Corrado Tedeschi e “Recital Lirico” con il tenore Nicola Pisaniello e Claudio Gallina al pianoforte che sarebbero dovuti andare in scena , rispettivamente nelle giornate di giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 agosto non avranno luogo.

Nel ringraziare le produzione e gli artisti per la disponibilità dimostrata si chiude con anticipo la Stagione Teatro d’aMare. “ In un momento storico dove la continua recrudescenza dei casi di pandemia ha ingenerato nella popolazione una grave forma di preoccupazione abbiamo scelto, pur con grande rammarico, di far prevalere il senso di responsabilità- afferma Alessandro Quarrato- ponendo anticipatamente fine alla stagione che nelle nostre intenzioni doveva essere un forte segnale per la crescita culturale di questo territorio. Resta la soddisfazione per aver creduto per il terzo anno consecutivo nella possibilità che a Triscina si possa fare intrattenimento non solo con le storiche commedie dialettali, ma guardando anche al teatro dalla forte impronta sociale, al cabaret con artisti nazionali, alla musica, alla danza, ai libri, alla divulgazione. Andiamo a testa alta per aver operato nel pieno rispetto delle norme di legge, sia per le norme del contenimento del Covid 19, come potranno confermare tutti coloro che sono stati nostri ospiti, che per qualsiasi altra autorizzazione che noi abbiamo sempre avuto e che forse altri non possono vantare di avere. Consentitemi di ringraziare tutti i miei collaboratori, il Gruppo NOE di Giuseppe Rapallo, le aziende sponsor che, in assenza ancora una volta di qualsiasi forma di contributo pubblico, sono state un prezioso sostegno e tutti coloro che hanno scelto di esserci per le cinque serate nelle quali siamo andati in scena- continua Quarrato- un grazie anche all’azienda sanitaria provinciale di Trapani per l’allestimento, su nostra richiesta, di un punto vaccinale che ha effettuato tamponi e vaccini prima di ogni spettacolo, e che ha consentito a diverse decine di persone di poter ottenere la copertura vaccinale.”

La LD Communication non si ferma ed oltre a mettersi al lavoro per la stagione estiva 2022 presso il teatro Franchi Ingrassia, è già al lavoro per allestire una serie di collaborazioni per la prossima stagione invernale, sia nei teatri di alcuni comuni vicinori, che per l’organizzazione di alcune manifestazioni che, covid permettendo, andranno in scena nei prossimi mesi.

Ci piace chiudere con una frase del grande attore Elio Germano: “ Bisognerebbe fare teatro nelle scuole perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”.