In una parte di Sicilia cullata da una storia, scritta milioni di anni dall’antica città di Selinunte, in un luogo in cui la vegetazione degli ulivi si mescola alla selvaggia natura di questo territorio che incontra un mare incontaminato. In questa cornice di cotanta meraviglia, sorge un tradizionale baglio siciliano, il Momentum bio-resort.

Sognato e progettato attorno al benessere fisico e spirituale dei propri ospiti, la struttura completamente ristrutturata offre agli ospiti: SPA, area fitness, ristorante bio con prodotti a km 0, piscina e terrazze solarium con vista sul magnifico uliveto. Per ogni occasione il resort regala magnifiche soluzioni ad ogni esigenza, per una vacanza capace di abbinare relax, eventi ed enogastronomia a Km 0.

Per il periodo di Pasqua, l’offerta turistica della struttura include percorsi tra gusto, benessere e tradizioni. Dalla visita a mercatini con prodotti tipici, alle mostre fotografiche sulla celebrazione della Pasqua in Sicilia, oltre alla visita del suggestivo parco archeologico di Selinunte a pochi passi dalla struttura, e la possibilità di assistere alla storica processione del venerdì santo nel centro storico di Castelvetrano, paese a pochi chilometri dal baglio, per poi partecipare la domenica di Pasqua al rito dell’Aurora nella piazza Carlo d’Aragona, una delle rappresentazioni religiose e popolari più antiche della Sicilia.

Perché correre affannosamente spesso senza motivo, lasciamo che il mondo che ci circonda, sfumi il suo potenziale sul nostro benessere.

