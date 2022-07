ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno tratto in arresto un partannese di 55 anni in esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento, emessa dal tribunale di Sciacca, che disponeva la detenzione in carcere a seguito dalle reiterate violazioni degli arresti domiciliari dagli stessi militari documentate. L’uomo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel settembre scorso era stato arrestato per i reati di detenzione illegale di armi comuni da sparo, alterazione di armi, danneggiamento e minaccia aggravata.

Il 55enne avrebbe modificato armi originariamente inoffensive e successivamente rese funzionanti mediante alterazione artigianale minacciando in alcune occasioni i vicini di casa. A seguito degli atti di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Sciacca.

