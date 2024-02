Perchè conviene registrarsi su Sportbet Italia?

Registrarsi sul sito Sportbet Italia conviene sicuramente; infatti, ai nuovi iscritti propone un Bonus Benvenuto sullo Sport che consente di ottenere il 100% sul primo deposito e fino ad un massimo di 50 euro. A ciò vanno poi aggiunti un bonus cashback del 25% che può arrivare fino a 150 euro con validità trimestrale e un altro di 5 euro per effettuare delle puntate sui giochi virtuali. La registrazione sul portale SportBet, è possibile anche attraverso Startrekitaliamagazine.it con cui i nuovi iscritti hanno subito diritto a utilizzare 20 freespin (ossi giri gratuiti su una slot machine) e senza alcun deposito iniziale. Tra gli altri Bonus di Benvenuto che Sportbet propone ai nuovi utenti vanno citati quello Bingo che consente di ottenere il 30% del primo deposito e fino a un massimo di 30 euro e il Bonus Lotterie che rimborsa il 50% s della prima ricarica e fino a un massimo di 50 euro. Tutte queste offerte SportBet Italia si possono ottenere soltanto previo la registrazione al sito che è semplice e rapida. In primis bisogna aprire un conto gioco e poi eseguire la procedura di validazione. Questa operazione è necessaria in quanto consente di sbloccarli. Per accedere al bonus di benvenuto di Sportbet è dunque necessario registrarsi al sito ed effettuare un primo clic sulla voce “Registrati”. A seguito di ciò si apre una pagina in cui viene visualizzato un form che prevede l’inserimento dei dati personali. Lo step successivo richiede l’attivazione del conto gioco che avviene tramite l’invio di un documento d’identità. Per far fronte a ciò, è sufficiente caricare la scansione in fase di registrazione e direttamente dentro alla suddetta pagina del form. L’invio è tuttavia possibile farlo anche via email all’indirizzo account@sportbet.it.

Le varie scommesse disponibili su Sportbet Italia

Optare per Sportbet Italia, come si evince dalla denominazione stessa del portale, significa avvalersi di una piattaforma per le scommesse sportive. Sul sito infatti oltre al calcio di serie A e di altri popolari campionati europei come la Premier League inglese, la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca, ci sono anche palinsesti con quote relative alle principali coppe continentali ossia Champions League, Europa League e Conference League. Oltre alle scommesse sul calcio d’élite sul sito SportBet c’è tra l’altro la possibilità di effettuare puntate sui campionati minori di tutte le nazioni del mondo e persino scommettere su eventi live. Il palinsesto delle scommesse sul calcio può quindi definirsi completo anche se offre tantissime altre opzioni di scommesse e che vanno oltre l’esito 1×2; infatti è possibile puntare su Over e Under a partire da 0.5 fino a 5,5 per entrambe nonché sull’ handicap (primo tempo e finale), sulle quote combe e tanta altre combinazioni comprese quelle riguardanti i giocatori e le reti che riescono a segnare.

Gli altri eventi agonistici disponibili su Sportbet Italia

Registrandosi su Sportbet Italia, e ottenuti i bonus che i responsabili del sito propongono, è possibile sfruttarli per tentare subito la fortuna scommettendo gli importi ricevuti su altri eventi agonistici che non siano quelli calcistici. Aprendo la pagina iniziale del portale infatti sulla parte sinistra dello schermo vengono elencate tutte le altre discipline sportive come ad esempio il Tennis con tutti i suoi più prestigiosi tornei compresi i quattro dello Slam ossia Australian Open , Roland Garros, Wimbledon e US Open. Nel palinsesto non mancano poi il basket italiano, europeo ed NBA così come la pallavolo, la Formula 1, l’hockey e persino le quote relative ai Giochi Olimpici estivi e invernali e quelle del mitico torneo delle Sei Nazioni di Rugby. Inoltre è importante sottolineare che nel palinsesto è inserita anche la voce altri sport, che comprendono persino scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo e quelle per gli E-Sports. Tra una scommessa e un’altra, su Sportbet Italia, è infine possibile dirigersi nella sezione dedicata ai tipici giochi da casinò che prevalentemente presentano le slot machine più famose al mondo nonché quelli da tavolo come il blackjack, il poker e la roulette.

AUTORE. Claudia Bianco